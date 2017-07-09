Азербайджан выступает в роли гаранта безопасности в регионе – МИД

Азербайджан выступает в роли гаранта безопасности в регионе, пишет министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в статье, опубликованной в официальной печати в воскресенье.

«Азербайджан, не входящий в военно-политические блоки, посредством этой политики доброй воли создал атмосферу «мягкой» безопасности, выступает в роли не «потребителя» безопасности за счет сторонних сил, а «производителя» собственными силами и гаранта безопасности в регионе», - пишет Э.Мамедъяров.

По его словам, Азербайджан смог сформировать в регионе и за его пределами атмосферу добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и партнерства.

«Азербайджан воспринимается как достойный и надежный партнер. Расширяющееся сотрудничество нашей страны со странами Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, и осуществляемые взаимные визиты являются наглядным показателем роста числа стран, желающих быть партнерами с Азербайджаном», - заявил Э.Мамедъяров.

По мнению министра, выражаясь словами политического теоретика Джозефа Ная, проводимая Азербайджаном политика могла бы называться Smart Power.

«Но осуществление Азербайджаном основанной на национальных интересах независимой внешней политики в столь сложном регионе и хаотичном миропорядке, где бушуют политические, экономические, военные кризисы, и его способность обеспечить свою безопасность, наверное, правильнее было бы назвать по сути и с лексической точки зрения Intelligent Power», - пишет Э.Мамедъяров.

А.Ахундов