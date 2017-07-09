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СНГ 09.07.2017 12:56

ПА ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета Украины

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла предложенную украинской делегацией резолюцию "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Россия выступила категорически против принятия данной резолюции, однако документ был принят.

Тогда руководитель российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой предложил проголосовать в целом против принятия все Минской декларации. Большинством голосов его предложение было отклонено.

В резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины ПА ОБСЕ заявляет о своем "полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Также в документе ПА ОБСЕ заявляет об "осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе".

Кроме того в резолюции ПА ОБСЕ "настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине".

В документе также содержится призыв к Российской Федерации "обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований".

Россия выступила категорически против принятия данной резолюции.

Данная резолюция войдет в итоговую Минскую декларацию.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПА/ОБСЕ, УКРАИНА, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]