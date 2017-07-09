Число жертв наводнения в Японии достигло 18 человек - власти

До 18 человек увеличилось число погибших от наводнения на южном японском острове Кюсю, продолжается поиск 27 пропавших без вести, сообщили местные власти.
Тысячи людей были эвакуированы из блокированных стихией районов и размещены в зданиях школ и административных зданий. Однако многие все еще не могут выбраться из мест, отрезанных водой. По состоянию на воскресенье, их насчитывается более 500 человек. Спасатели прилагают максимальные усилия для оказания помощи.
Наводнение, вызванное проливными дождями, разрушило многочленные объекты инфраструктуры, повредив автомобильные дороги и прервав местами железнодорожное сообщение.
По сообщениям метеорологов, дожди будут продолжаться, угрожая разливами рек и сходом оползней и селевых потоков на севере Кюсю.
Президент Азербайджана прибыл в Турцию
Азербайджан выступает в роли гаранта безопасности в регионе – МИД
Глава МИД Азербайджана обозначил основные задачи внешней политики страны
Правительство Азербайджана заинтересовалось предложением повысить налог на табачные изделия - ВБ
Цены на нефть резко снижаются, Brent подешевела до $46,4 за баррель
Азербайджан может использовать рынок ОАЭ для реэкспорта в третьи страны – торгпред
Геолог SOCAR совершил самоубийство на «Нефтяных камнях»
Художник Илья Глазунов скончался на 88-м году жизни
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
Nar наградил студентов Азербайджанского Технического Университета, показавших наилучшие результаты
В РИКЦ в Баку отметили День семьи, любви и верности. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»