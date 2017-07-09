Число жертв наводнения в Японии достигло 18 человек - власти

До 18 человек увеличилось число погибших от наводнения на южном японском острове Кюсю, продолжается поиск 27 пропавших без вести, сообщили местные власти.

Тысячи людей были эвакуированы из блокированных стихией районов и размещены в зданиях школ и административных зданий. Однако многие все еще не могут выбраться из мест, отрезанных водой. По состоянию на воскресенье, их насчитывается более 500 человек. Спасатели прилагают максимальные усилия для оказания помощи.

Наводнение, вызванное проливными дождями, разрушило многочленные объекты инфраструктуры, повредив автомобильные дороги и прервав местами железнодорожное сообщение.

По сообщениям метеорологов, дожди будут продолжаться, угрожая разливами рек и сходом оползней и селевых потоков на севере Кюсю.