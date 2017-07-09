Художник Илья Глазунов скончался на 88-м году жизни

Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, художник Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни от сердечной недостаточности, сообщила "Интерфаксу" дочь художника в воскресенье.

"Илья Сергеевич скончался. Причина смерти - остановка сердца, сердечная недостаточность. Когда и где будут похороны сейчас невозможно сказать", - сказала Вера Глазунова.

Илья Глазунов родился в 1930 году в Ленинграде.

Он является Народным художником СССР (1980), лауреатом Государственной премии Российской Федерации (1997), полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

И.Глазунов - автор живописного полотна "Вечная Россия", представляющего историю и культуру России за 1000 лет, живописных панно "Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию" на здании ЮНЕСКО в Париже.

Создал серию портретов советских и иностранных политических и общественных деятелей, писателей, людей искусства, среди которых Индира Ганди, Федерико Феллини, Джина Лоллобриджида, космонавт Виталий Севастьянов, Леонид Брежнев и другие.

И.Глазунов также был театральным художником - создал оформление к постановкам опер "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Н.Римского-Корсакова в Большом театре, "Князь Игорь" А.Бородина и "Пиковая дама" П.Чайковского в Берлинской опере, к балету "Маскарад" А.Хачатуряна в Одесском оперном театре.

Участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого кремлёвского дворца.