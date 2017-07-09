Резолюция ПА ОБСЕ, критикующая Россию и Белоруссию, не будет включена в итоговую декларацию

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) отклонила резолюцию о положении в Восточной Европе, она не будет включена в итоговую декларацию, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

На итоговом голосовании "за" и "против" принятия данной резолюции проголосовало равное число делегатов. В связи с этим секретариат ПА решил не включать данную резолюцию в итоговую Минскую декларацию.

В проекте резолюции ПА ОБСЕ подчеркивалась необходимость полного выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям, а также "использования своего существенного влияния на пророссийские незаконные вооруженные группы в определенных районах Донецкой и Луганской областей Украины для того, чтобы они поступали таким же образом". Ассамблея также осуждает присоединение Крыма к России.

Кроме того, ПА ОБСЕ призывала власти РФ к совершенствованию законов о борьбе с дискриминацией, включая предоставление гарантий защиты от притеснений представителей сообщества ЛГБТ и их объединений.

ПА ОБСЕ призывала правительство Белоруссии незамедлительно и безоговорочно освободить и реабилитировать всех политических заключенных, соблюдать свои обязательства в рамках ОБСЕ в отношении свободы собраний и свободы выражения мнений, принять необходимые меры для обеспечения свободных и честных будущих выборов.

Помимо того, парламентарии ОБСЕ настоятельно призывают власти Белоруссии незамедлительно отозвать все вынесенные приговоры к смертной казни и приступить к работе по ее отмене.

Ассамблея также осуждает недавние массовые аресты в Белоруссии и нарушения властями права на демонстрации.

ПА ОБСЕ призывает правительство Азербайджана принять необходимые меры для обеспечения политического плюрализма, свободы СМИ и свободы выражения мнений, а также соблюдения прав человека в стране.