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СНГ 09.07.2017 13:45

Премьер Украины назвал Россию причиной украинских проблем

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что гуманитарные проблемы Украины вызваны действиями России.

"Мы с вами решаем гуманитарные проблемы именно потому, что Россия решила не соблюдать никакие правила, не уважать суверенитет и развязать войну против демократического мира, в частности, против Украины", - сказал В.Гройсман на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем в Киеве в воскресенье.

По словам украинского премьера, 1,7 млн жителей Украины стали вынужденными переселенцами.

Обращаясь к генсеку ООН, премьер Украины также сказал: "У нас достаточно высокий уровень нашего взаимодействия в гуманитарных вопросах, мы высоко ценим гуманитарную помощь".

"Возможно, нам необходимо затронуть вопрос того, как увеличить размеры этой помощи или внедрить новые механизмы решения возникающих у нас проблем", - сказал В.Гройсман.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]