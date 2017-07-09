Премьер Украины назвал Россию причиной украинских проблем

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что гуманитарные проблемы Украины вызваны действиями России.
"Мы с вами решаем гуманитарные проблемы именно потому, что Россия решила не соблюдать никакие правила, не уважать суверенитет и развязать войну против демократического мира, в частности, против Украины", - сказал В.Гройсман на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем в Киеве в воскресенье.
По словам украинского премьера, 1,7 млн жителей Украины стали вынужденными переселенцами.
Обращаясь к генсеку ООН, премьер Украины также сказал: "У нас достаточно высокий уровень нашего взаимодействия в гуманитарных вопросах, мы высоко ценим гуманитарную помощь".
"Возможно, нам необходимо затронуть вопрос того, как увеличить размеры этой помощи или внедрить новые механизмы решения возникающих у нас проблем", - сказал В.Гройсман.
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