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СНГ 09.07.2017 14:15

ООН поддержит реформы и гуманитарные программы на Украине - генсек организации

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что ООН продолжит гуманитарную помощь Украине и готова помочь в проведении реформ.

"Вы можете рассчитывать на нашу поддержку гуманитарных программ, чтобы облегчить жизнь вынужденным переселенцам - вы упомянули о 1,7 млн переселенцев - а также тем, кто проживает вблизи линии соприкосновения и зоны, где идут боевые действия, а также полную поддержку правительства в вопросе проведения реформ", - сказал А.Гутерриш в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в воскресенье.

По словам генсека ООН, бои на территории Украины все еще продолжаются, и ООН призывает к их прекращению в рамках последних договоренностей.

Он также отметил, что внимательно следил за Конференцией по вопросам реформ в Украине, которая прошла в четверг в Лондоне, и заявил о готовности ООН продолжать помощь Украине для реализации амбициозной программы реформ в государстве.

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Тэги: УКРАИНА, ООН, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]