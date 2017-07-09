ООН поддержит реформы и гуманитарные программы на Украине - генсек организации

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что ООН продолжит гуманитарную помощь Украине и готова помочь в проведении реформ.
"Вы можете рассчитывать на нашу поддержку гуманитарных программ, чтобы облегчить жизнь вынужденным переселенцам - вы упомянули о 1,7 млн переселенцев - а также тем, кто проживает вблизи линии соприкосновения и зоны, где идут боевые действия, а также полную поддержку правительства в вопросе проведения реформ", - сказал А.Гутерриш в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в воскресенье.
По словам генсека ООН, бои на территории Украины все еще продолжаются, и ООН призывает к их прекращению в рамках последних договоренностей.
Он также отметил, что внимательно следил за Конференцией по вопросам реформ в Украине, которая прошла в четверг в Лондоне, и заявил о готовности ООН продолжать помощь Украине для реализации амбициозной программы реформ в государстве.
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