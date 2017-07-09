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Происшествия 09.07.2017 13:36

Геолог SOCAR совершил самоубийство на «Нефтяных камнях»

Сотрудник SOCAR (Государственная нефтяная компания, ГНКАР), геолог Мамед Велиев совершил самоубийство на месторождении «Нефтяные камни», говорится в сообщении компании.

«Начальник контрольно-интерпретационной партии промыслово-геофизической экспедиции «Нефтяные камни» Управления геофизики и геологии SOCAR Мамед Велиев Шамистан оглу 1961 года рождения скончался, выпрыгнув в воскресенье около 8:15 из своей комнаты на 9 этаже здания общежития», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, причины, по которым М.Велиев совершил самоубийство, неизвестны. Компания проинформировала о происшествии соответствующие структуры. Ведется следствие.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR, САМОУБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]