Геолог SOCAR совершил самоубийство на «Нефтяных камнях»

Сотрудник SOCAR (Государственная нефтяная компания, ГНКАР), геолог Мамед Велиев совершил самоубийство на месторождении «Нефтяные камни», говорится в сообщении компании.

«Начальник контрольно-интерпретационной партии промыслово-геофизической экспедиции «Нефтяные камни» Управления геофизики и геологии SOCAR Мамед Велиев Шамистан оглу 1961 года рождения скончался, выпрыгнув в воскресенье около 8:15 из своей комнаты на 9 этаже здания общежития», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, причины, по которым М.Велиев совершил самоубийство, неизвестны. Компания проинформировала о происшествии соответствующие структуры. Ведется следствие.

А.Ахундов