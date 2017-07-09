Около трех тонн слоновой кости конфисковали вьетнамские полицейские

Вьетнамские полицейские обнаружили 2,7 тонны слоновой кости, которую попытались контрабандой провезти в столицу, сообщили местные власти.

Бивни были спрятаны у задней стенки трейлера за ящиками с другим грузом. Трейлер следовал в Ханой.

По оценкам специалистов, бивни прибыли из Южной Африки. Стоимость 1 кг слоновой кости оценивается в $1,1 тыс.

Водитель трейлера заявил, что не знал о составе груза.