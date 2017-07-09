Глава МИД Украины обсудил с генсеком ООН ситуацию в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках его визита в Украину в воскресенье ситуацию в Донбассе.

В частности, как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в воскресенье, собеседники поговорили о возможных путях дальнейшего привлечения ООН к урегулированию гуманитарной ситуации и восстановлению инфраструктуры в регионе.

Отдельное внимание было уделено вопросу защиты прав человека в Крыму, особенно в контексте обеспечения имплементации соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия Украины и ООН.

"Павел Климкин заверил собеседника в том, что Украины была и остается надежным партнером Организации", - говорится в сообщении.