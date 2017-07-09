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СНГ 09.07.2017 14:51

Глава МИД Украины обсудил с генсеком ООН ситуацию в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках его визита в Украину в воскресенье ситуацию в Донбассе.

В частности, как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в воскресенье, собеседники поговорили о возможных путях дальнейшего привлечения ООН к урегулированию гуманитарной ситуации и восстановлению инфраструктуры в регионе.

Отдельное внимание было уделено вопросу защиты прав человека в Крыму, особенно в контексте обеспечения имплементации соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия Украины и ООН.

"Павел Климкин заверил собеседника в том, что Украины была и остается надежным партнером Организации", - говорится в сообщении.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ООН, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]