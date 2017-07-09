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СНГ 09.07.2017 15:10

Тиллерсон встретился с представителями украинских реформаторов - СМИ

Прибывший в Киев с кратким визитом госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в воскресенье со сторонниками проведения реформ на Украине и заявил, что им придется проделать еще большой путь в этом направлении, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Украина проделала большой путь. Мы это признаем, но мы должны сделать еще больше для обеспечения будущего Украины: сделать ее привлекательной для инвесторов, для ее европейских соседей", - заявил дипломат на встрече в резиденции посла США на Украине.

Он приветствовал усилия украинских властей в области борьбы с коррупцией, сбора налогов и прозрачности деятельности правительства, отметило агентство.

Позднее, как сообщалось, ожидается встреча Р.Тиллерсона с президентом Украины Петром Порошенко. В ходе встречи глава американского внешнеполитического ведомства, как ожидается, познакомит украинского руководителя с итогами встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Гамбурге на полях саммита "большой двадцатки" в минувшую пятницу.

Перед визитом госсекретаря госдепартамент США сообщил: "Госсекретарь подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призовет правительство Украины продолжать осуществление реформ, направленных на усиление экономической, политической и военной устойчивости".

По информации агентства "Интерфакс-Украина", во время визита никакие документы подписываться не будут, хотя обе стороны работают над отдельными соглашениями, которые могут быть подписаны позднее, во время визита на Украину американских министров.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, УКРАИНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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