Тиллерсон встретился с представителями украинских реформаторов - СМИ

Прибывший в Киев с кратким визитом госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в воскресенье со сторонниками проведения реформ на Украине и заявил, что им придется проделать еще большой путь в этом направлении, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Украина проделала большой путь. Мы это признаем, но мы должны сделать еще больше для обеспечения будущего Украины: сделать ее привлекательной для инвесторов, для ее европейских соседей", - заявил дипломат на встрече в резиденции посла США на Украине.

Он приветствовал усилия украинских властей в области борьбы с коррупцией, сбора налогов и прозрачности деятельности правительства, отметило агентство.

Позднее, как сообщалось, ожидается встреча Р.Тиллерсона с президентом Украины Петром Порошенко. В ходе встречи глава американского внешнеполитического ведомства, как ожидается, познакомит украинского руководителя с итогами встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Гамбурге на полях саммита "большой двадцатки" в минувшую пятницу.

Перед визитом госсекретаря госдепартамент США сообщил: "Госсекретарь подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призовет правительство Украины продолжать осуществление реформ, направленных на усиление экономической, политической и военной устойчивости".

По информации агентства "Интерфакс-Украина", во время визита никакие документы подписываться не будут, хотя обе стороны работают над отдельными соглашениями, которые могут быть подписаны позднее, во время визита на Украину американских министров.