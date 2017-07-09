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Дальнее зарубежье 09.07.2017 15:30

Режим прекращения огня на юго-западе Сирии соблюдается - правозащитники

Правозащитники и представители сирийской оппозиции подтверждают, что вступившее в силу в воскресенье в полдень перемирие на юго-западе Сирии соблюдается.

Они отмечают, что с начала перемирия не зафиксированы авианалеты, взаимный обстрел позиций оппозиционными силами и правительственными войсками, в районе "превалирует спокойствие", сообщают мировые СМИ.

Комментариев на эту тему от правительства Сирии пока не поступало.

Договоренность о перемирии на сирийском юго-западе была достигнута на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на личной встрече в Гамбурге на полях саммита G20.

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Тэги: СИРИЯ, ОГОНЬ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, СОБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]