Режим прекращения огня на юго-западе Сирии соблюдается - правозащитники

Правозащитники и представители сирийской оппозиции подтверждают, что вступившее в силу в воскресенье в полдень перемирие на юго-западе Сирии соблюдается.

Они отмечают, что с начала перемирия не зафиксированы авианалеты, взаимный обстрел позиций оппозиционными силами и правительственными войсками, в районе "превалирует спокойствие", сообщают мировые СМИ.

Комментариев на эту тему от правительства Сирии пока не поступало.

Договоренность о перемирии на сирийском юго-западе была достигнута на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на личной встрече в Гамбурге на полях саммита G20.