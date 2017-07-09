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Дальнее зарубежье 09.07.2017 15:49

Для компенсации выхода Британии из ЕС недостаточно соглашения с США - глава британского Минюста

Великобритании будет недостаточно одного торгового соглашения с США, чтобы компенсировать последствия выхода из Евросоюза, заявил британский министр юстиции Дэвид Лидингтон.

"Только соглашения самого по себе будет недостаточно", - сказал министр в эфире телерадиокорпорации ВВС.

В субботу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом США Дональдом Трампом отметила, что надеется на быстрое подписание Соединенными Штатами двустороннего торгового соглашения.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]