Для компенсации выхода Британии из ЕС недостаточно соглашения с США - глава британского Минюста

Великобритании будет недостаточно одного торгового соглашения с США, чтобы компенсировать последствия выхода из Евросоюза, заявил британский министр юстиции Дэвид Лидингтон.

"Только соглашения самого по себе будет недостаточно", - сказал министр в эфире телерадиокорпорации ВВС.

В субботу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом США Дональдом Трампом отметила, что надеется на быстрое подписание Соединенными Штатами двустороннего торгового соглашения.