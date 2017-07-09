Спецпредставитель США по Украине задержится в Киеве для координации дальнейшего сотрудничества - Порошенко

Спецпредставитель США по украинскому урегулированию Курт Волкер останется в Украине на несколько дней для решения вопросов двухстороннего сотрудничества, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я очень благодарен, что после назначения, буквально через считанные часы с вами в составе делегации Курт Волкер. Приветствуем его и благодарим за ваше решение, что он остается с нами на несколько дней для того, чтобы мы не подвешивали вопрос, не затягивали его, а сразу после нескольких часов после назначения начинали эффективное сотрудничество", - сказал П.Порошенко на совместном брифинге с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье.

Глава украинского государства выразил надежду, что опыт К.Волкера в сочетании с его решительностью ускорит переговорный процесс и позволит рассчитывать на имплементацию Минских договоренностей со стороны РФ.

Как сообщалось, Р.Тиллерсон в пятницу, 7 июля, назначил бывшего посла США в НАТО К.Волкера в качестве спецпредставителя в Украине, который будет координировать усилия Госдепартамента по урегулированию ситуации на востоке Украины.