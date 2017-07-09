Президент Азербайджана прибыл в Турцию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл в Турцию для участия в XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Президента Азербайджана встретили губернатор Стамбула Шахин Васип и другие официальные лица.

А.Ахундов