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СНГ 09.07.2017 16:41

США заверили, что не снимут санкции с РФ без освобождения украинской территории - Порошенко

США заверили украинских партнеров, что санкции в отношении России не будут сняты до тех пор, пока не будет освобождена украинская территория, а Минские соглашения не будут выполнены, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы также говорили детально о санкциях. И получили подтверждение, что до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и не будет освобождена украинская территория, речи о снятии санкций вестись не будет", - сказал П.Порошенко на совместном брифинге с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье.

По словам президента Украины, стороны также обсудили вопрос Крыма.

"Господин госсекретарь заверил меня, что Крым всегда в повестке дня и вопрос обеспечения территориальной целостности и прекращения незаконной аннексии Крыма является также твердым условием для снятия санкций с РФ", - добавил П.Порошенко.

В свою очередь Р.Тиллерсон заявил: "Санкции США и ЕС против России останутся до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые побудили эти санкции".

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Тэги: УКРАИНА, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]