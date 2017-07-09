Тиллерсон объяснил назначение спецпредставителя США по Украине желанием ускорить минский процесс

Американская сторона констатирует разочарование отсутствием прогресса в переговорном процессе по урегулированию ситуации на востоке Украины, в связи с чем назначила спецпредставителя в Украине Курта Волкера, заявляет государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы разочарованы отсутствием прогресса по минским соглашениям. Именно поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание", - сказал Р.Тиллерсон на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.

"Теперь будет, кому координировать эту деятельность с "нормандской четверкой" и правительством России для того, чтобы увидеть, можем ли мы ускорить прогресс", - отметил госсекретарь США.

По словам Р.Тиллерсона, в первую очередь США выступают за восстановление территориальной целостности Украины.

"США уже внесли более 600 млн долларов с начала этого кризиса", - уточнил госсекретарь.

"Мы также считаем, что очень важно обеспечить безопасность всех граждан Украины, не зависимо от их этнической или национальной принадлежности, или религии", - подчеркнул он.

Р.Тиллерсон добавил, что уже говорил во время дискуссий с российским руководством, что Москва должна сделать первый шаг для деэскалации ситуации на востоке Украины, а именно прекратить огонь и отвести тяжелое оружие, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою работу.

Со своей стороны президент Украины Петр Порошенко сообщил, что спецпредставитель США по украинскому урегулированию Курт Волкер останется в Украине на несколько дней для решения вопросов двухстороннего сотрудничества.

"Я очень благодарен, что после назначения, буквально через считанные часы с вами в составе делегации Курт Волкер. Приветствуем его и благодарим за ваше решение, что он остается с нами на несколько дней для того, чтобы мы не подвешивали вопрос, не затягивали его, а сразу после нескольких часов после назначения начинали эффективное сотрудничество", - сказал П.Порошенко на брифинге с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье.

Глава украинского государства выразил надежду, что опыт К.Волкера в сочетании с его решительностью ускорит переговорный процесс и позволит рассчитывать на имплементацию Минских договоренностей со стороны РФ.

Как сообщалось, Р.Тиллерсон в пятницу, 7 июля, назначил бывшего посла США в НАТО К.Волкера в качестве спецпредставителя в Украине, который будет координировать усилия Госдепартамента по урегулированию ситуации на востоке Украины.

К.Волкер, 1962 г. р., специалист в сфере международных отношений, с 1986 года работал аналитиком в ЦРУ, с 1988 года - в Госдепе США. В 1998 году стал первым секретарем американской миссии в НАТО, в 2005-м - заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии; а в 2008-2009 гг. был постпредом США в НАТО.

Последние годы работал в Международном республиканском институте Маккейна.

Должность спецпредставителя по Украине в Госдепартаменте США создана впервые. Ранее вопросы Украины в американском внешнеполитическом ведомстве курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Президент РФ Владимир Путин ожидает, что спецпредставитель США по Украине К.Волкер будет находиться в постоянном контакте и с Москвой, и с Киевом и с другими сторонами, заинтересованными в урегулировании конфликта в Донбассе. "Что касается участия США в урегулировании на Украине, мы об этом говорили с президентом Дональдом Трампом и договорились о том, что будет назначен специальный представитель администрации США, который будет заниматься на постоянной основе этой проблемой и будет в контакте и с Россией, и с Украиной, со всеми заинтересованными сторонами в урегулировании этого конфликта", - сказал В.Путин 8 июля журналистам в Гамбурге.