Трамп заявил, что санкции против России останутся в силе до решения сирийской и украинской проблем

До урегулирования кризисов в Сирии и на Украине США не снимут санкции с России, заявил президент США Дональд Трамп.

"Ничего не будет делаться до решения украинской и сирийской проблем", - написал президент в своем микроблоге в твиттере.

В своей записи американский президент отметил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге вопрос о санкциях не поднимался.