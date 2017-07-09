Премьер Ирака прибыл в Мосул и объявил об освобождении города от террористов - СМИ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в воскресенье прибыл в Ирак, чтобы официально объявить об освобождении города от террористической группировки ИГИЛ , сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Государственное телевидение Ирака, также сообщившее о прибытии премьера, цитирует его заявление: "Поздравляю бойцов и население с большой победой!".
Успешное наступление иракской правительственной армии при поддержке проамериканской международной коалиции на Мосул вынудило боевиков ИГИЛ бежать из города, переплывая реку Тигр, сообщают западные СМИ с места событий.
Элитные подразделения армии ворвались в черту Старого города, который был последним укрытием террористов.
Представитель иракской армии бригадный генерал Яхйя Расул заявил в эфире государственного телевидения, что около 30 боевиков ИГИЛ было уничтожено, когда они пытались переплыть Тигр.
Местное новостное агентство сообщило, что над Старым городом уже развивается иракский государственный флаг.
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