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Дальнее зарубежье 09.07.2017 17:40

Премьер Ирака прибыл в Мосул и объявил об освобождении города от террористов - СМИ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в воскресенье прибыл в Ирак, чтобы официально объявить об освобождении города от террористической группировки ИГИЛ , сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Государственное телевидение Ирака, также сообщившее о прибытии премьера, цитирует его заявление: "Поздравляю бойцов и население с большой победой!".

Успешное наступление иракской правительственной армии при поддержке проамериканской международной коалиции на Мосул вынудило боевиков ИГИЛ бежать из города, переплывая реку Тигр, сообщают западные СМИ с места событий.

Элитные подразделения армии ворвались в черту Старого города, который был последним укрытием террористов.

Представитель иракской армии бригадный генерал Яхйя Расул заявил в эфире государственного телевидения, что около 30 боевиков ИГИЛ было уничтожено, когда они пытались переплыть Тигр.

Местное новостное агентство сообщило, что над Старым городом уже развивается иракский государственный флаг.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ПРЕМЬЕР, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]