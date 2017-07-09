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Дальнее зарубежье 09.07.2017 17:56

Трамп заявил, что спрашивал Путина о вмешательстве в выборы и президент РФ это категорически отвергает

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 дважды поднимал вопрос о "российском следе" в американских выборах.

"Я дважды жестко надавил на президента Путина по вопросу о российском вмешательстве в выборы. Он категорически отверг это", - написал Д.Трамп в воскресенье в твиттере.

Американский президент также отметил, что он обсудил с В.Путиным вопросы, касающиеся создания механизма по обеспечению кибербезопасности. "чтобы оградить себя от хакерских атак на выборы, и прочих плохих явлений".

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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, БАНК-ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]