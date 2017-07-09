Трамп заявил, что спрашивал Путина о вмешательстве в выборы и президент РФ это категорически отвергает

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 дважды поднимал вопрос о "российском следе" в американских выборах.

"Я дважды жестко надавил на президента Путина по вопросу о российском вмешательстве в выборы. Он категорически отверг это", - написал Д.Трамп в воскресенье в твиттере.

Американский президент также отметил, что он обсудил с В.Путиным вопросы, касающиеся создания механизма по обеспечению кибербезопасности. "чтобы оградить себя от хакерских атак на выборы, и прочих плохих явлений".