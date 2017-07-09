ООН готова сделать все необходимое для урегулирования кризиса на востоке Украины - генсек организации

ООН поддерживает усилия переговорной группы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина), а также работу трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил генсек ООН Антонио Гутерриш.
"Очень важно обеспечить полное уважение режиму прекращения огня, в частности по тем договоренностям, которые существуют. Мы готовы поддержать все усилия и нормандской четверки и трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и делать все необходимое для того чтобы способствовать разрешению кризиса, который продолжается долгое время", - сказал А.Гутерриш после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.
Он также отметил, что для ООН вопрос урегулирования конфликта в Донбассе стоит в повестке дня. "Мы не забываем об этом. Мы хотим улучшать и усовершенствовать нашу поддержку, как в гуманитарной работе: поддерживать украинское правительство в этом направлении и обеспечить те действия, которые помогут преодолеть те вызовы, с которыми сталкиваются люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах", - добавил генсек.
Он также сказал, что ООН готова усилить сотрудничество с украинским правительством и предоставить ему помощь в вопросе реформ.
"Мы полностью поддерживаем процесс реформ, над которыми работает правительство. Мы готовы усилить наше сотрудничество с украинским правительством и предоставлять нашу помощь в реформах", - сказал А.Гутерриш.
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