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Происшествия 09.07.2017 19:44

Спасатели МЧС Азербайджана спасли 2 человек, которые могли утонуть на Каспии

Спасатели МЧС Азербайджана спасли двух человек, которые могли утонуть на Каспии.

«Два человека столкнулись с угрозой утонуть на море в Хазарском районе Баку. Спасатели МЧС прибыли на место и спасли обоих граждан», - отмечается в сообщении МЧС.

Операция была завершена в 17:35.

А.Ахундов

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Тэги: МЧС, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]