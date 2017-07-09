Спасатели МЧС Азербайджана спасли 2 человек, которые могли утонуть на Каспии

Спасатели МЧС Азербайджана спасли двух человек, которые могли утонуть на Каспии.
«Два человека столкнулись с угрозой утонуть на море в Хазарском районе Баку. Спасатели МЧС прибыли на место и спасли обоих граждан», - отмечается в сообщении МЧС.
Операция была завершена в 17:35.
А.Ахундов
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