Спасатели МЧС Азербайджана спасли 2 человек, которые могли утонуть на Каспии

Спасатели МЧС Азербайджана спасли двух человек, которые могли утонуть на Каспии.

«Два человека столкнулись с угрозой утонуть на море в Хазарском районе Баку. Спасатели МЧС прибыли на место и спасли обоих граждан», - отмечается в сообщении МЧС.

Операция была завершена в 17:35.

А.Ахундов