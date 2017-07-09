Алиев и Эрдоган встретились в Стамбуле

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеб Тайип Эрдоган провели встречу в Стамбуле.
«Президенты И.Алиев и Р.Т.Эрдоган провели встречу в Стамбуле и совместный ужин», - сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Как сообщалось ранее, И.Алиев в воскресенье прибыл в Турцию для участия в XXII Всемирном нефтяном конгрессе.
А.Ахундов
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