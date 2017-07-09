Алиев и Эрдоган встретились в Стамбуле

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеб Тайип Эрдоган провели встречу в Стамбуле.

«Президенты И.Алиев и Р.Т.Эрдоган провели встречу в Стамбуле и совместный ужин», - сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, И.Алиев в воскресенье прибыл в Турцию для участия в XXII Всемирном нефтяном конгрессе.

А.Ахундов