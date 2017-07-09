Алиев рассказал Эрдогану о провокациях Армении в зоне карабахского конфликта

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеб Тайип Эрдоган провели встречу в Стамбуле.

«Президенты И.Алиев и Р.Т.Эрдоган провели встречу в Стамбуле и совместный ужин», - сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Главы государств в ходе встречи обсудили реализацию энергетических проектов, выразили уверенность что проект строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) будет завершен в 2018 году.

Кроме этого, И.Алиев и Р.Т.Эрдоган обсудили углубление военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

"И.Алиев на встрече также проинформировал турецкого лидера о провокациях, совершенных Арменией в последнее время в зоне карабахского конфликта, а также о ходе переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Р.Т.Эрдоган вновь высказал поддержку позиции Азербайджана и мнение, что конфликт должен быть решен исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана", - подчеркивается в информации.

Как сообщалось ранее, И.Алиев в воскресенье прибыл в Турцию для участия в XXII Всемирном нефтяном конгрессе.

А.Азизов