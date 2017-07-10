США хотят совместно с Турцией обеспечивать энергобезопасность Европы

Турция является очень важным партнером США в плане усилий по обеспечению энергобезопасности, поскольку эта страна находится на маршрутах пролегания энергоресурсов, заявил государственный секретарь США, экс-глава американской ExxonMobil Рекс Тиллерсон в ходе открытия 22-го Мирового нефтяного конгресса в Стамбуле.
"США ждут возможности вовлечения в проекты с Турцией, чтобы обеспечить глобальной энергобезопасности, такие, как "Южный газовый коридор" и проекты с Востока в Средиземноморье. Эти проекты направлены на обеспечение диверсификации поставок газа в Европу", - сказал он.
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