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Дальнее зарубежье 10.07.2017 00:12

США хотят совместно с Турцией обеспечивать энергобезопасность Европы

Турция является очень важным партнером США в плане усилий по обеспечению энергобезопасности, поскольку эта страна находится на маршрутах пролегания энергоресурсов, заявил государственный секретарь США, экс-глава американской ExxonMobil Рекс Тиллерсон в ходе открытия 22-го Мирового нефтяного конгресса в Стамбуле.

"США ждут возможности вовлечения в проекты с Турцией, чтобы обеспечить глобальной энергобезопасности, такие, как "Южный газовый коридор" и проекты с Востока в Средиземноморье. Эти проекты направлены на обеспечение диверсификации поставок газа в Европу", - сказал он.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]