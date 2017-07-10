Турция хочет инвестировать в upstream нефти и газа в регионе Черного и Средиземного морей

Турция рассматривает возможности для инвестиций в нефтегазовые upstream проекты в Средиземном и Черном море, сообщил министр энергетики Турции Берат Албайрак, открывая 22-й Мировой нефтяной конгресс.
Он также отметил, что Турция развивает нефтегазовую инфраструктуру, в частности, построен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, строятся газопроводы TANAP, "Турецкий поток", строит СПГ-терминалы.
Турецкий министр заметил, что потребление газа Турцией продолжает расти и составляет почти 50 млрд куб. м газа в год.
Б.Албайрак сообщил также, что к 2023 году Турция собирается увеличить мощности по подземному хранению газа с текущих 3,1 до 11 млрд куб. м газа в год.
Министр заметил также, что благодаря политической стабильности Турции удалось значительно увеличить частные инвестиции в газовый сектор.
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