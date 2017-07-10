Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9431 RUR   0.0283 GBR   2.2076 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.23 Brent   46.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 31° Завтра 22° 29° 12 Июл 22° 29° 13 Июл 21° 29°

ТЭК 10.07.2017 00:20

Турция хочет инвестировать в upstream нефти и газа в регионе Черного и Средиземного морей

Турция рассматривает возможности для инвестиций в нефтегазовые upstream проекты в Средиземном и Черном море, сообщил министр энергетики Турции Берат Албайрак, открывая 22-й Мировой нефтяной конгресс.

Он также отметил, что Турция развивает нефтегазовую инфраструктуру, в частности, построен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, строятся газопроводы TANAP, "Турецкий поток", строит СПГ-терминалы.

Турецкий министр заметил, что потребление газа Турцией продолжает расти и составляет почти 50 млрд куб. м газа в год.

Б.Албайрак сообщил также, что к 2023 году Турция собирается увеличить мощности по подземному хранению газа с текущих 3,1 до 11 млрд куб. м газа в год.

Министр заметил также, что благодаря политической стабильности Турции удалось значительно увеличить частные инвестиции в газовый сектор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, НЕФТЕГАЗ, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]