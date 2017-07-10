Обсуждать увеличение сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ еще рано - Баркиндо

Министерский комитет ОПЕК+ 24 июля в Санкт-Петербурге не будет обсуждать увеличение сокращения добычи нефти, сообщил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

По его словам, это пока преждевременно.

М.Баркиндо отметил, что пока нужно оценить влияние на рынок майского решения о продлении соглашения о сокращении нефтедобычи.

Генсек картеля подчеркнул, что с января мировые запасы нефти снизились примерно на 100 млн б/с.

Он также сообщил, что уровень выполнения соглашения ОПЕК+ в июне гораздо выше, чем в мае (106% - иф).

Генсек ОПЕК заметил, что все страны заявляют о готовности придерживаться договоренностей.

Комментируя информацию о приглашении на заседание министерского мониторингового комитета 24 июля в Санкт-Петербург представителей Ливии и Нигерии с тем, чтобы обсудить возможность установления ограничений для них, М.Баркиндо заметил, что для этих стран было сделано исключение и о других решениях ему неизвестно.

Генсек ОПЕК не исключил, что министр энергетики РФ Александр Новак (поскольку Россия принимающая страна) мог пригласить их, но он пока не обладает такой информацией.

Согласно договоренностям, 14 стран ОПЕК (включая Индонезию, которая в ходе конференции, где принималось решение об ограничении, приостановила свое членство в картеле) установили для себя верхний предел добычи в 32,5 млн б/с.

В июне ОПЕК отчиталась, что согласно данным вторичных источников, среднесуточная добыча 13 стран ОПЕК, за исключением Индонезии, которая добывает в среднем 0,7 млн б/с, но с учетом Ливии и Нигерии, составила 32,1 млн /с.

Также соглашение предусматривает, что страны ОПЕК (за исключением Ливии и Нигерии, которые вообще не участвуют в сделке, а Ирану позволено увеличить добычу до определенного уровня) с 1 января 2017 года снизят добычу нефти на 1,8 млн б/с, а страны не-ОПЕК - снизят на 558 тыс. б/с.

В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.