Трамп не верит в возможность создания совместной с Россией группы по вопросам кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп сомневается, что удастся сформировать совместную с Россией группу по вопросам кибербезопасности, о которой он говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20.
"То, что мы с президентом Путиным обсуждали вопрос о группе, еще не значит, что я верю в то, что это произойдет, это невозможно", - написал Д.Трамп на своей странице в твиттере.
Некоторые американские конгрессмены, например, сенатор-республиканец Линдси Грэм, уже подвергли жесткой критике эту принципиальную договоренность.
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