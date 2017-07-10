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Дальнее зарубежье 10.07.2017 08:52

Трамп не верит в возможность создания совместной с Россией группы по вопросам кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп сомневается, что удастся сформировать совместную с Россией группу по вопросам кибербезопасности, о которой он говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20.

"То, что мы с президентом Путиным обсуждали вопрос о группе, еще не значит, что я верю в то, что это произойдет, это невозможно", - написал Д.Трамп на своей странице в твиттере.

Некоторые американские конгрессмены, например, сенатор-республиканец Линдси Грэм, уже подвергли жесткой критике эту принципиальную договоренность.

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Тэги: США, РОССИЯ, ТРАМП, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]