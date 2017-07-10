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Регион 10.07.2017 09:06

В грузинском городе Поти тушат пожар на рынке, сгорели десятки магазинов

В Грузии в приморском городе Поти на торговом рынке в понедельник в результате возникшего пожара сгорели несколько десятков магазинов, полностью ликвидировать огонь пока не удается, сообщила журналистам директор рынка Тея Белканидзе.

По ее словам, согласно предварительной информации, жертв или серьезно пострадавших в результате пожара нет, хотя нескольким сотрудникам рынка медики оказали помощь.

"В настоящее время сложно говорить о нанесенном ущербе, так как на территорию рынка пока невозможно войти и там продолжают тушить отдельные очаги огня не только городские пожарные, но и прибывшие расчеты из близлежащих регионов", - сказала Т.Белканидзе.

МВД Грузии начало расследование причин возникновения пожара на Потийском торговом рынке.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РЫНОК, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]