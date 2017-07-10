В грузинском городе Поти тушат пожар на рынке, сгорели десятки магазинов

В Грузии в приморском городе Поти на торговом рынке в понедельник в результате возникшего пожара сгорели несколько десятков магазинов, полностью ликвидировать огонь пока не удается, сообщила журналистам директор рынка Тея Белканидзе.

По ее словам, согласно предварительной информации, жертв или серьезно пострадавших в результате пожара нет, хотя нескольким сотрудникам рынка медики оказали помощь.

"В настоящее время сложно говорить о нанесенном ущербе, так как на территорию рынка пока невозможно войти и там продолжают тушить отдельные очаги огня не только городские пожарные, но и прибывшие расчеты из близлежащих регионов", - сказала Т.Белканидзе.

МВД Грузии начало расследование причин возникновения пожара на Потийском торговом рынке.