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ТЭК 10.07.2017 09:19

Цены на нефть растут после резкого снижения на прошлой неделе, Brent выше $47

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник после паления до самых низких отметок за две недели, которое трейдеры сочли чрезмерным.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск поднялась на 37 центов (0,79%) - до $47,08 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,34 (0,77%) - до $44,57 за баррель.

В прошлую пятницу Brent опустилась на $1,40 (2,9%), до $46,71 за баррель, WTI - на $1,29 (2,8%), до $44,23 за баррель. Падение за неделю составило около 4%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе увеличилось на семь единиц, до 763. Некоторые аналитики и участники рынка рассчитывали на снижение этого показателя.

Макростратег Seaport Global Securities Ричард Хейстингс заявил MarketWatch, что не следует недооценивать влияние на нефтяной рынок новостей о переходе ряда автопроизводителей исключительно на электромобили и гибриды, а также о постепенном отказе Франции от использования двигателей внутреннего сгорания.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]