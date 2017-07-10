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СНГ 10.07.2017 09:29

Самолет-разведчик НАТО в небе над Балтикой вблизи Калининграда совершил опасное сближение с пассажирским самолетом - источник

Иностранный самолет-разведчик в небе над Балтикой вблизи Калининграда в выходные подошел на близкий эшелон к пассажирскому самолету, направлявшемуся из Хельсинки в Мюнхен, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Экипаж пассажирского А-321, направлявшегося из Хельсинки в Мюнхен, во время пролета над Балтийским морем в 100 км от Калининграда, доложил о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении с иностранным военным самолетом, который находился на эшелоне всего на 150 м выше пассажирского лайнера. Самолетам удалось благополучно разойтись благодаря усилиям экипажа", - сказал источник.

Он сообщил, что инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

"Предварительно, иностранное воздушное судно Boing Rivet Joint с четырьмя реактивными двигателями был оснащен оборудованием радиоэлектронной разведки и аэрофотосьемки. По коду ответчика, он принадлежал одной из стран НАТО", - сказал он.

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Тэги: БАЛТИЯ, САМОЛЕТЫ, СБЛИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]