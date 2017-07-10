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СНГ 10.07.2017 09:44

Спикер украинской Рады призывает лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал генсека ООН Антонио Гуттериша рассмотреть вопрос о лишении России права вето на Совбезе ООН.

"Призвал ООН лишить Россию права вето на Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать вопрос в ООН в отношении государства, на которую он напал", - написал спикер на своей странице в Твиттере по итогам встречи с А.Гуттеришем в минувшее воскресенье.

Кроме того, во время встречи А.Парубия с генсеком ООН обсуждалась гуманитарная ситуация в Донбассе.

Председатель Верховной Рады Украины поблагодарил А.Гуттериша за предоставленную ООН помощь его стране в гуманитарной сфере.

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Тэги: УКРАИНА, СПИКЕР, ООН, ГЕНСЕК, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]