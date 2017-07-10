Спикер украинской Рады призывает лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал генсека ООН Антонио Гуттериша рассмотреть вопрос о лишении России права вето на Совбезе ООН.

"Призвал ООН лишить Россию права вето на Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать вопрос в ООН в отношении государства, на которую он напал", - написал спикер на своей странице в Твиттере по итогам встречи с А.Гуттеришем в минувшее воскресенье.

Кроме того, во время встречи А.Парубия с генсеком ООН обсуждалась гуманитарная ситуация в Донбассе.

Председатель Верховной Рады Украины поблагодарил А.Гуттериша за предоставленную ООН помощь его стране в гуманитарной сфере.