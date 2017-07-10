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Дальнее зарубежье 10.07.2017 09:59

В Женеве начнется седьмой раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН

Седьмой раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН стартует в понедельник в Женеве. Участники встречи, которая продлится пять дней, до 15 июля, прибыли в город накануне.

Главной темой последней встречи в Женеве стало обсуждение проекта конституции Сирии, ожидается, что в рамках седьмой встречи диалог по данному вопросу будет продолжен. Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура запустил технические консультации по проекту конституции Сирии между экспертами ООН и представителями трех групп оппозиции, принимающими участие в переговорах, а также между экспертами ООН и делегацией Дамаска. Технические встречи проходили в перерыве между раундами и продолжатся в рамках седьмой встречи.

Как отметили в офисе спецпосланника ООН по Сирии, "в дополнение к формальным сессиям межсирийских переговоров под эгидой спецпосланника продолжатся экспертные встречи для консультаций по конституционным и правовым вопросам, которые были установлены на шестом раунде".

В то же время сам С.де Мистура отметил, что не нужно возлагать слишком больших надежд на новый раунд межсирийских переговоров в Женеве.

"Не нужно ждать слишком многого, чтобы мы могли уже прокомментировать прогресс, когда он произойдет. Я думаю, это самый лучший подход", - сказал С.де Мистура, отвечая в минувшую среду на вопрос о своих ожиданиях от следующего раунда переговоров в Женеве.

Ранее в Астане состоялась встреча международной группы по Сирии, в которой приняли участие три страны-гаранта режима прекращения огня в Сирии, делегации Дамаска и вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены США и Иордания.

Ожидалось, что в ходе встречи будет достигнуто соглашение о создании зон деэскалации в Сирии, однако выйти на него не удалось. Тем не менее, по итогам встречи президентов России и США "на полях" G20 в Гамбурге была достигнута договоренность о прекращении огня на юго-западе Сирии.

В связи с этим высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини заявила, что достигнутое между Россией и США соглашение о прекращении огня на юго-западе Сирии будет способствовать успешному проведению межсирийских переговоров, открывающихся в понедельник в Женеве.

"Реализация договоренностей и перспектива общенационального прекращения огня и обеспечение беспрепятственной доставки гуманитарной помощи будут существенными факторами, которые будут способствовать межсирийским переговорам под эгидой ООН в Женеве", - говорится в заявлении Ф.Могерини.

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Тэги: РОССИЯ, ЖЕНЕВА, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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