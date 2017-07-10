Манат укрепился к евро до 1,9412 AZN/1EURO

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 июля сохранил на уровне 1,7022 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 июля ЦБА установил на уровне 1,9412 манат/1EUR (7 июля - 1,9431 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 июля установил на уровне 0,0282 манат/1RUB (7 июля - 0,0283 манат/1RUB).

Р.Бабаев