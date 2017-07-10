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СНГ 10.07.2017 10:21

Возможности существенно повысить дивиденды Газпрома сейчас нет - Дворкович

Возможности существенно повысить уровень дивидендных выплат "Газпрома" сейчас нет, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Не обсуждается. Все связано с инвестпрограммами и с налоговой политикой, все надо в комплексе смотреть", - сказал журналистам вице-премьер, отвечая на вопрос, может ли "Газпром" повысить дивиденды вслед за "Роснефтью", которая намерена увеличить выплаты с 35% до 50% прибыли начиная с дивидендов за 2017 год.

"Вопрос всегда рассматривается, но есть инвестпрограммы, показатели долговой нагрузки, есть налоги. Мы это все смотрим по совокупности. Исходя из этого у нас нет возможности пока сколь-либо существенно дивиденды "Газпрома" повышать", - сказал А.Дворкович.

"Какие-то небольшие изменения могут быть, но не радикальные", - заключил он.

"Газпром", от которого Минфин пытался добиться выплаты 50% прибыли, одобрил дивиденды за 2016 год в размере лишь 20% прибыли (в сумме 190 млрд руб., на 2% больше, чем за 2015 год). Минэнерго и сама компания объясняли такое решение тем, что прибыль "Газпрома" частично является бумажной, не обеспеченной свободным денежным потоком (202 млрд руб. в 2016 году).

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ДИВИДЕНДЫ, ДВОРКОВИЧ, 2


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]