Возможности существенно повысить дивиденды Газпрома сейчас нет - Дворкович

Возможности существенно повысить уровень дивидендных выплат "Газпрома" сейчас нет, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Не обсуждается. Все связано с инвестпрограммами и с налоговой политикой, все надо в комплексе смотреть", - сказал журналистам вице-премьер, отвечая на вопрос, может ли "Газпром" повысить дивиденды вслед за "Роснефтью", которая намерена увеличить выплаты с 35% до 50% прибыли начиная с дивидендов за 2017 год.
"Вопрос всегда рассматривается, но есть инвестпрограммы, показатели долговой нагрузки, есть налоги. Мы это все смотрим по совокупности. Исходя из этого у нас нет возможности пока сколь-либо существенно дивиденды "Газпрома" повышать", - сказал А.Дворкович.
"Какие-то небольшие изменения могут быть, но не радикальные", - заключил он.
"Газпром", от которого Минфин пытался добиться выплаты 50% прибыли, одобрил дивиденды за 2016 год в размере лишь 20% прибыли (в сумме 190 млрд руб., на 2% больше, чем за 2015 год). Минэнерго и сама компания объясняли такое решение тем, что прибыль "Газпрома" частично является бумажной, не обеспеченной свободным денежным потоком (202 млрд руб. в 2016 году).
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