Минналогов Азербайджана в I полугодии увеличило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 5%, план перевыполнен на 2,5%

Министерство налогов в I-ом полугодии 2017 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 3 млрд 352 млн 375,58 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

Как сообщалось ранее, налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Минналогов в январе-июне 2016 года составили 3 млрд 190 млн 139,33 тыс. манатов. Таким образом, в первом полугодии 2017 года налоговые сборы увеличились на 5,1%.

"Налоговые органы перевыполнили план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин за январь-июнь 2017 года. Фактический объем перечислений составил 3 млрд 352 млн 375,58 тыс. манатов (плановое задание выполнено на 102,5%)", - отметили в ведомстве.

План для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2017 год составляет 7 млрд 645 млн манатов.

А.Азизов