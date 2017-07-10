Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9431 RUR   0.0283 GBR   2.2076 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.23 Brent   46.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 31° Завтра 22° 29° 12 Июл 22° 29° 13 Июл 21° 29°

СНГ 10.07.2017 10:37

ОПЕК может попросить Ливию и Нигерию ограничить добычу - министр нефти Кувейта

Руководство ОПЕК может вскоре попросить Ливию и Нигерию ограничить нефтедобычу, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук в интервью агентству Bloomberg на полях Мирового нефтяного конгресса в Стамбуле.

По словам министра, представители этих стран приглашены на заседание комитета по надзору за соблюдением соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК, которое состоится 24 июля в Москве. Э.аль-Мазрук является председателем этого комитета.

"Мы их пригласили, чтобы обсудить ситуацию с их добычей, - сказал министр. - Если они могут стабилизировать добычу на текущем уровне, мы попросим их ограничить ее как можно скорее. Нам не нужно ждать ноябрьского заседания, чтобы это сделать".

Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

При этом Э.аль-Мазрук заявил, что на июльской встрече не будет обсуждаться вопрос дополнительного сокращения добычи в рамках текущего соглашения или продления срока его действия. "Майское заседание ОПЕК только что завершилось, и нам нужно немного подождать", - сказал он.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в выступлении на конференции в Стамбуле подчеркнул, что решение освободить Нигерию и Ливию от участия в соглашении было коллективным, и любое предложение включить их в число участников соглашения также будет приниматься после обсуждения всеми странами картеля.

Также М.Баркиндо отметил, что страны ОПЕК и не-ОПЕК в июне более четко выполняли условия соглашения, чем в мае, и пока говорить о дополнительных сокращениях добычи преждевременно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, МНЕНИЕ


Похожие новости


Цены на нефть растут после резкого снижения на прошлой неделе, Brent выше $47 Цены на нефть падают в ходе торгов, Brent торгуется ниже $49 за баррель Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $49,55 за баррель Нефть опускается после восьми сессий роста, Brent подешевела до $49,4 за баррель Цена нефти WTI по итогам торгов 3 июля - $47,07 Цены на нефть поднялись до максимума за 2 недели, Brent у $47,7 за баррель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]