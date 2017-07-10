ОПЕК может попросить Ливию и Нигерию ограничить добычу - министр нефти Кувейта

Руководство ОПЕК может вскоре попросить Ливию и Нигерию ограничить нефтедобычу, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук в интервью агентству Bloomberg на полях Мирового нефтяного конгресса в Стамбуле.
По словам министра, представители этих стран приглашены на заседание комитета по надзору за соблюдением соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК, которое состоится 24 июля в Москве. Э.аль-Мазрук является председателем этого комитета.
"Мы их пригласили, чтобы обсудить ситуацию с их добычей, - сказал министр. - Если они могут стабилизировать добычу на текущем уровне, мы попросим их ограничить ее как можно скорее. Нам не нужно ждать ноябрьского заседания, чтобы это сделать".
Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.
При этом Э.аль-Мазрук заявил, что на июльской встрече не будет обсуждаться вопрос дополнительного сокращения добычи в рамках текущего соглашения или продления срока его действия. "Майское заседание ОПЕК только что завершилось, и нам нужно немного подождать", - сказал он.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в выступлении на конференции в Стамбуле подчеркнул, что решение освободить Нигерию и Ливию от участия в соглашении было коллективным, и любое предложение включить их в число участников соглашения также будет приниматься после обсуждения всеми странами картеля.
Также М.Баркиндо отметил, что страны ОПЕК и не-ОПЕК в июне более четко выполняли условия соглашения, чем в мае, и пока говорить о дополнительных сокращениях добычи преждевременно.
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