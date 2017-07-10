AZAL закупает 100 тыс. тонн реактивного топлива

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) отбирает поставщика реактивного топлива, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. Тендер предусматривает поставку AZAL 100 тыс. тонн реактивного топлива марки TC-1 (ГОСТ 10227-2013).
При оценке тендерных предложений предпочтение будет отдаваться следующим критериям: выгодная цена, высокое качество, своевременное выполнение договора и опыт в аналогичных работах.
В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми ресурсами.
Поставки топлива должны быть осуществлены поэтапно по заявке. Оплата будет производиться в соответствии с объемом фактической поставки реактивного авиатоплива до конца 2017 года.
Стоимость участия в тендере – 5 тыс. манат. Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 18 августа 2017 года.
Тендерная процедура состоится 21 августа.
Н.Аббасова
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