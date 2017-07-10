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Инфраструктура и тендеры 10.07.2017 10:48

AZAL закупает 100 тыс. тонн реактивного топлива

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) отбирает поставщика реактивного топлива, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Тендер предусматривает поставку AZAL 100 тыс. тонн реактивного топлива марки TC-1 (ГОСТ 10227-2013).

При оценке тендерных предложений предпочтение будет отдаваться следующим критериям: выгодная цена, высокое качество, своевременное выполнение договора и опыт в аналогичных работах.

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми ресурсами.

Поставки топлива должны быть осуществлены поэтапно по заявке. Оплата будет производиться в соответствии с объемом фактической поставки реактивного авиатоплива до конца 2017 года.

Стоимость участия в тендере – 5 тыс. манат. Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 18 августа 2017 года.

Тендерная процедура состоится 21 августа.

Н.Аббасова

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Тэги: AZAL, ТОПЛИВО, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]