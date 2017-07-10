Портфель экспортных заказов РФ на вооружение и военную технику составляет более 45 млрд долларов, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В I полугодии 2017 года удалось увеличить портфель заказов с 42 до более чем 45 млрд долларов США", - сказал А.Михеев, чьи слова приводят в сообщении на сайте "Рособороэкспорта".

"Благодаря нашим общим усилиям в настоящее время Россия занимает второе место на мировом оружейном рынке", - отметил он.

По его данным, "за последние пять лет экспорт по линии компании составил 15% мирового экспорта продукции военного назначения, а общая доля России - около 17%".