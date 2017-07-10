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СНГ 10.07.2017 11:03

Портфель экспортных заказов РФ на вооружения превысил $45 млрд - "Рособоронэкспорт"

Портфель экспортных заказов РФ на вооружение и военную технику составляет более 45 млрд долларов, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В I полугодии 2017 года удалось увеличить портфель заказов с 42 до более чем 45 млрд долларов США", - сказал А.Михеев, чьи слова приводят в сообщении на сайте "Рособороэкспорта".

"Благодаря нашим общим усилиям в настоящее время Россия занимает второе место на мировом оружейном рынке", - отметил он.

По его данным, "за последние пять лет экспорт по линии компании составил 15% мирового экспорта продукции военного назначения, а общая доля России - около 17%".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ЭКСПОРТ, ПОРТФЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]