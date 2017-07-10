Около 70 магазинов с дорогими товарами сгорели на рынке в грузинском Поти

Пожар, возникший утром в понедельник в торговом центре на территории рынка в городе Поти, к настоящему времени локализован, сообщил журналистам начальник Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями в регионе Самегрело- Верхняя Сванетия Тамаз Убилава.
По его словам, над тушением пожара работало девять спасательных бригад. "Всего работало девять пожарно-спасательных бригад, из которых пять были из Поти, а остальные - из соседних районов", - сказал Т.Убилава.
Прибывший на место мэр города Поти Ираклий Какулия сообщил, что сгорели около 70 магазинов на площади приблизительно в 2000 метров. При этом он отметил, что сгорели в основном магазины с дорогостоящими товарами.
"Создается специальная комиссия, которая подсчитает нанесенный ущерб, хотя на это потребуется время", - заявил мэр.
Причины пожара пока не известны, однако, сами торговцы не исключают, что мог иметь место умышленный поджог.
МВД Грузии уже приступило к расследованию причин возникновения пожара на торговом рынке в Поти.
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