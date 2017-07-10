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СНГ 10.07.2017 11:27

Около 70 магазинов с дорогими товарами сгорели на рынке в грузинском Поти

Пожар, возникший утром в понедельник в торговом центре на территории рынка в городе Поти, к настоящему времени локализован, сообщил журналистам начальник Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями в регионе Самегрело- Верхняя Сванетия Тамаз Убилава.

По его словам, над тушением пожара работало девять спасательных бригад. "Всего работало девять пожарно-спасательных бригад, из которых пять были из Поти, а остальные - из соседних районов", - сказал Т.Убилава.

Прибывший на место мэр города Поти Ираклий Какулия сообщил, что сгорели около 70 магазинов на площади приблизительно в 2000 метров. При этом он отметил, что сгорели в основном магазины с дорогостоящими товарами.

"Создается специальная комиссия, которая подсчитает нанесенный ущерб, хотя на это потребуется время", - заявил мэр.

Причины пожара пока не известны, однако, сами торговцы не исключают, что мог иметь место умышленный поджог.

МВД Грузии уже приступило к расследованию причин возникновения пожара на торговом рынке в Поти.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РЫНОК, ПОЖАР, ЛОКАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]