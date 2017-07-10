Японский премьер Абэ готовит перестановки в правительстве страны - СМИ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении осуществить перестановки в кабинете министров страны, а также среди управляющих Либерально-демократической партии, передают в понедельник японские СМИ.

Ожидается, что такие меры будут приняты в августе этого года.

"Я намерен провести перестановки в управляющем звене Либерально-демократической партии и в кабинете министров в начале следующего месяца", - сказал С.Абэ журналистам в Стокгольме.

Как сообщают издания, свои должности в правительстве страны сохранят, в частности, министр финансов Таро Асо и представитель премьер-министра страны Тосихиро Никаи. При этом министр обороны Томоми Инада покинет свой пост.

"Стабильность необходима для того, чтобы добиться результатов. Ключевая часть кабинета не должна подвергаться изменениям слишком часто", - подчеркнул японский премьер.

Между тем, популярность С.Абэ достигла минимума за весь период его правления с 2012 года. Согласно результатам опросов, которые в понедельник публикует газета "Асахи", японского премьера поддерживают только 33% респондентов.

Таким образом, уровень поддержки С.Абэ упал на 5% всего лишь за прошедшую неделю. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.

В марте этого года уровень одобрения премьера Японии составлял 56%.

С.Абэ занимает пост премьера Японии в декабре 2012 года. Он также работал на этом посту в 2006-2007 годах.