Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в I полугодии превысило $1,8 млрд

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в I-ом полугодии 2017 года составило $1 млрд 859 млн 75,5 тыс. против отрицательного сальдо в $184 млн 549,19 тыс. за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за отчетный период 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $8 млрд 678 млн 422,8 тыс. (рост на 9,76%).

При этом экспорт за I-ое полугодие составил $5 млрд 268 млн 749,15 тыс., импорт - $3 млрд 409 млн 673,65 тыс. По сравнению с показателем января-июня 2016 года экспорт увеличился на 36,45%, тогда как импорт сократился на 15,72%.

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (72,87%), нефтепродукты (2,77%), природный газ (10,02%), электроэнергию (0,48%), плодоовощную продукцию (4,37%), чай (0,09%), масла растительного и животного происхождения (0,16%), сахар (0,5%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,21%), химическую продукцию (0,56%), пластмассы и изделия из них (1,2%), хлопок (0,45%), хлопковое волокно (0,15%), черные металлы и изделия из них (0,74%), алюминий и изделия из него (1,06%), прочее (4,37%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 18,31%, табак и табачную продукцию – 2,12%, цемент - 0,09%, фармацевтическую продукцию - 2,55%, пластмассы и изделия из них - 3,77%, дрова и древесную продукцию - 2,63%, черные металлы и изделия из них - 9,76%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 21,87%, транспортные средства и запчасти – 6,48%, мебель – 1,16%, прочее – 31,26%.

Во внешнеторговых операциях в I-ом полугодии 2017 года задействовано 4,412 тыс. государственных и частных предприятия, 4,413 тыс. физических лица.

В январе-июне Азербайджан осуществлял торговые операции со 163 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в отчетном периоде проводил с Италией (23,11% от общего экспорта), Турцией (11,68%), Китаем (6,46%), Россией (5,5%), Португалией (5,03%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (19,4%), Турцией (16,84%), Китаем (9,84%), Германией (5%), Украиной (4,75%), США (4,38%).

Н.Аббасова