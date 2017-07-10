Президент РФ Владимир Путин на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге познакомился с передовыми технологиями и продукцией японских компаний, в частности с той, что производится в России.
Прибыв на экспозицию выставки "Иннопром-2017", В.Путин отправился в первый павильон, где были в основном представлены экспонаты компаний из Японии, страны, которая в этом году является партнером выставки.
В ходе посещения павильонов президенту также рассказали, как "умные" японские технологи позволяют сканировать удаленно состояние деталей в роботах и станках на российском производстве, что позволяет их оперативно менять и предотвращать поломки и остановку производства.
Представители компании Toyota продемонстрировали В.Путину модели автомобилей, которые производятся в России на заводе в Санкт-Петербурге. Они отметили, что российское производство японских автомобилей пользуется хорошей репутацией в мире, а сотрудники на местах дают ценные рекомендации, которые улучшают качество работы, а брак продукции на заводе в Санкт-Петербурге сведен к минимуму.
На следующем стенде российского президента ждали производители мотоциклов Mitsubishi, они рассказали, что при создании нового мотоцикла используется многолетний опыт конструирования самолетов, что позволяет ему разгоняться до большой скорости.
"У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить", - сообщил В.Путин.
Также глава государства посетил стенд "Группы Синара" и осмотрел макет строящегося стадиона "Екатеринбург Арена".
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