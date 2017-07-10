Маск выложил в сеть первые фото Tesla Model 3

Основатель и глава американской компании Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter первые фотографии Model 3 - дебютного массового электромобиля компании, который только сошел со сборочного конвейера.
Его владельцем станет сам И.Маск. Изначально предполагалось, что первый экземпляр Model 3 уйдет венчурному капиталисту Айре Эренпрайсу, но в конце июля тот уступил права И.Маску в качестве подарка на 46-й день рождения.
Как ожидается, четырехдверный электромобиль Model 3 поступит в широкую продажу по базовой цене $35 тыс., что почти вдвое ниже цен на ныне выпускаемые машины компании.
Ранее И.Маск пообещал, что первые 30 покупателей Model 3 получат свои машины 28 июля.
В августе компания планирует выпустить 100 таких автомобилей, в сентябре - свыше 1,5 тыс., к декабрю производство достигнет 20 тыс.
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