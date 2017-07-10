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Это интересно 10.07.2017 12:23

Маск выложил в сеть первые фото Tesla Model 3

Основатель и глава американской компании Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter первые фотографии Model 3 - дебютного массового электромобиля компании, который только сошел со сборочного конвейера.

Его владельцем станет сам И.Маск. Изначально предполагалось, что первый экземпляр Model 3 уйдет венчурному капиталисту Айре Эренпрайсу, но в конце июля тот уступил права И.Маску в качестве подарка на 46-й день рождения.

Как ожидается, четырехдверный электромобиль Model 3 поступит в широкую продажу по базовой цене $35 тыс., что почти вдвое ниже цен на ныне выпускаемые машины компании.

Ранее И.Маск пообещал, что первые 30 покупателей Model 3 получат свои машины 28 июля.

В августе компания планирует выпустить 100 таких автомобилей, в сентябре - свыше 1,5 тыс., к декабрю производство достигнет 20 тыс.

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Тэги: США, TESLA, МАСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]