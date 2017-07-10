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Регион 10.07.2017 12:37

Новак обсудит с Эрдоганом вопросы по итогам встречи президентов РФ и Турции на G20

Министр энергетики РФ Александр Новак в рамках 22-го Мирового нефтяного конгресса встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам представитель Минэнерго.

Повестка встречи будет "по мотивам G20", сказал представитель министерства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в ходе встречи "на полях" саммита G 20 в Гамбурге президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы Сирии, АЭС "Аккую" и "Турецкого потока".

"Подробно сверили часы по реализации "Турецкого потока", поговорили по проекту возведения атомной электростанции в Аккую, состоялся отдельный разговор с глазу на глаз по Сирии", - сказал он журналистам.

На вопрос о том, известно ли о дальнейших планируемых контактах двух президентов, Д.Песков ответил отрицательно, отметив, тем не менее, что между РФ и Турцией идет интенсивное общение на различных уровнях.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]