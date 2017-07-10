Алиев и Тиллерсон встретились в Стамбуле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Встреча состоялась в понедельник в Стамбуле.

При этом других подробностей беседы не приводится.

Ф.Исазаде