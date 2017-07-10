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Внешняя политика 10.07.2017 11:43

Алиев и Тиллерсон встретились в Стамбуле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Встреча состоялась в понедельник в Стамбуле.

При этом других подробностей беседы не приводится.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, США, ГОССЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]