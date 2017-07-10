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СНГ 10.07.2017 13:21

Счетная палата нашла нарушения на 3,3 млрд руб., проверив исполнение бюджета Минэкономразвития

Счетная палата выявила нарушения на общую сумму 3,3 млрд рублей по итогам проверки исполнения закона о федеральном бюджете на 2016 год в Минэкономразвития.

Контрольное мероприятие включало проверку исполнения федеральной адресной инвестиционной программы, говорится в сообщении Счетной палаты.

Среди выявленных нарушений - неверное заполнение форм бюджетной отчетности, некорректное отражение расходов по подразделам бюджетной классификации, ненадлежащий контроль за соблюдением условий предоставления субсидий. Также СП обращает внимание, что Минэкономразвития финансировало мероприятия по информатизации (на общую сумму 596 млн руб.) в отсутствие утвержденного плана.

Минэкономразвития допустило нарушения порядка разработки, реализации и оценки эффективности по ряду госпрограмм, сообщил контрольный орган. Установлены нарушения и недостатки в части осуществления Минэкономразвития функций по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности и государственных инвестиций.

Коллегия Счетной палаты решила направить представление в Минэкономразвития, информационное письмо - в Минфин РФ, заключение - в палаты Федерального собрания.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ПРОВЕРКА, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]