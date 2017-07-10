Экс-министру нацэкономики Казахстана в очередной раз продлили арест

Бывшему министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в хищении и взяточничестве, продлили срок содержания под стражей еще на месяц, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе суда Астаны.

"Бишимбаеву продлен арест до 10 августа 2017 года", - сказал собеседник агентства.

Впервые санкция на арест бывшего министра была выдана 12 января 2017 года.

Как сообщало нацбюро по противодействию коррупции, К.Бишимбаев подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.

Позже в нацбюро рассказали, что К.Бишимбаев, еще до назначения министром, будучи главой правления нацхолдинг "Байтерек", "организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге (323,94/$1) при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "OrdaGlass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".

По данным антикоррупционной службы, в преступную схему также были вовлечены руководители вышеуказанных организаций - Д.Ибрашев, Ж.Исабек и М.Кожабаев.

"Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО "Завод строительных металлоконструкций" под видом оплаты за питание и проживание рабочих", - сообщало нацбюро по противодействию коррупции.

По версии следствия, К.Бишимбаев лично получил $2 млн через посредника - своего двоюродного брата С.Нурлыбека.

О задержании топ-менеджеров компании "Байтерек девелопмент" (дочерняя структура нацхолдинга "Байтерек") по подозрению в коррупции антикоррупционное ведомство сообщило еще в ноябре 2016 года. По версии следователей, на протяжении длительного времени в компании действовала коррупционная схема по получению взяток в особо крупных размерах должностными лицами за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы. Тогда К.Бишимбаев заявлял журналистам, что не знал о коррупционных схемах, действовавших в "дочерней" компании холдинга.