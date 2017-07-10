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Дальнее зарубежье 10.07.2017 14:05

Австрия не пустила в страну министра экономики Турции

Австрия отказала во въезде министру экономики Турции Нихату Зейбекчи, объявили в Вене.

Министр планировал посетить Австрию для участия в планируемом турецкой диаспорой мероприятии по случаю годовщины неудавшегося государственного переворота, предпринятого в июле 2016 года.

МИД Австрии объяснил свое решение тем, что единственная цель визита Н.Зейбекчи - появление на публике, что может представлять угрозу "общественному порядку и безопасности в Австрии", сообщило в понедельник информационное агентство Ассошиэйтед пресс.

В заявлении МИД отмечается, что министр иностранных дел альпийской республики Себастьян Курц осуждает как попытку переворота, так и последовавшие за ней нападки на свободу слова. При этом в министерстве подчеркнули, что Австрия приветствовала бы у себя Н.Зейбекчи, если бы он хотел нанести официальный визит в страну.

Турецкие СМИ отмечают, что Австрия последовала примеру Нидерландов, которые 7 июля заявили, что не приветствовали бы визит в страну вице-премьера Турции Тугрула Тюркеша для участия в мероприятии турецкой диаспоры, приуроченного к годовщине переворота.

В заявлении голландского МИД говорилось, что присутствие Т.Тюркеша, равно как и других членов правительства, было бы нежелательно, "учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений".

В марте власти Нидерландов отказали во въезде главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, который собирался встречаться с соотечественниками перед состоявшимся 16 апреля референдумом о внесении изменений в конституцию страны.

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Тэги: АВСТРИЯ, ТУРЦИЯ, МИНИСТР, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]