Австрия не пустила в страну министра экономики Турции

Австрия отказала во въезде министру экономики Турции Нихату Зейбекчи, объявили в Вене.

Министр планировал посетить Австрию для участия в планируемом турецкой диаспорой мероприятии по случаю годовщины неудавшегося государственного переворота, предпринятого в июле 2016 года.

МИД Австрии объяснил свое решение тем, что единственная цель визита Н.Зейбекчи - появление на публике, что может представлять угрозу "общественному порядку и безопасности в Австрии", сообщило в понедельник информационное агентство Ассошиэйтед пресс.

В заявлении МИД отмечается, что министр иностранных дел альпийской республики Себастьян Курц осуждает как попытку переворота, так и последовавшие за ней нападки на свободу слова. При этом в министерстве подчеркнули, что Австрия приветствовала бы у себя Н.Зейбекчи, если бы он хотел нанести официальный визит в страну.

Турецкие СМИ отмечают, что Австрия последовала примеру Нидерландов, которые 7 июля заявили, что не приветствовали бы визит в страну вице-премьера Турции Тугрула Тюркеша для участия в мероприятии турецкой диаспоры, приуроченного к годовщине переворота.

В заявлении голландского МИД говорилось, что присутствие Т.Тюркеша, равно как и других членов правительства, было бы нежелательно, "учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений".

В марте власти Нидерландов отказали во въезде главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, который собирался встречаться с соотечественниками перед состоявшимся 16 апреля референдумом о внесении изменений в конституцию страны.