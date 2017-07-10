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СНГ 10.07.2017 14:27

Группа "Аэрофлот" сможет чаще летать в Дубай, Прагу и города Франции

Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ (МВК) разрешила авиакомпании "Аэрофлот"увеличить частоту полетов из Москвы в Дубай, Прагу и Лион.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте Росавиации, в Дубай перевозчик теперь сможет летать до 28 раз в неделю (ранее был допуск к 21 рейсу в неделю), в Прагу - до 42 раз против 35 ранее, во французский Лион - до 10 раз против 7 ранее (но при лимите 54 рейса в неделю во все города Франции).

Для "России", дочерней авиакомпании "Аэрофлота", МВК увеличила общую квоту на рейсы из Санкт-Петербурга в Ниццу и Париж - с 13 до 14 раз в неделю. Кроме того, авиакомпания получила право совершать до 7 рейсов в неделю из Екатеринбурга в турецкую Анталию в течение всего летнего сезона IATA-2017.

Вместе с тем МВК отозвала допуски "России" на полеты из Иркутска и Ростова-на-Дону в Ереван, из Санкт-Петербурга - в Минск, китайские Сиань, Тяньцзинь и Ханчжоу, узбекские Фергану, Ургенч и Бухару, а также из Москвы в Пулу. Причина отзыва - невыполнение рейсов на указанных маршрутах более одного сезона IATA после выдачи допусков.

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Тэги: РОССИЯ, АЭРОФЛОТ, РЕЙСЫ, ДОПУСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]